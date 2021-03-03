Матчи за Суперкубок проходят на новом стадионе в Туркестане

В Туркестане стартовал футбольный сезон-2021. Матчи проходят на новом стадионе, возведенном строительной компанией BI Group. Команды чемпионата Казахстана борются в турнире за Суперкубок.

В первой полуфинальной игре "Астана" со счетом 2:0 победила карагандинский "Шахтер". Ее соперник по финалу определится уже сегодня во встрече между алматинским "Кайратом" и костанайским "Тоболом". 5 марта состоится состязание за третье место, а 6-го - финал.

Напомним, строительство второго по счету нового стадиона в стране началось в феврале 2019 года. До этого все футбольные матчи проходили на "Астана Арене", либо в комплексах советских времен. С появлением туркестанского объекта на 7000 мест у казахстанских спортсменов появилась возможность впервые опробовать газон из натурального покрытия вместо искусственного. Спортивное сооружение отвечает всем требованиям УЕФА.

Стоит отметить, что многофункциональный проект оснащен современной мультимедийной системой. Знаковый объект для южного региона получил право на проведение международных турниров и тренировочных занятий по легкой атлетике согласно регламенту IAAF. Его общая площадь - 36 500 кв.м.