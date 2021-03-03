Что снова требовали многодетные мамы от властей в Нур-Султане

В очередной раз многодетные мамы собрались в акимате столицы. Они озвучили свои требования, сообщает zakon.kz.

Группа матерей собрались в акимате столицы и озвучили ряд требований. Среди них: дополнительное списание их кредитов, предоставление квартир вне очереди, выдача денежных выплат в размере 1 млн тенге и т.д., - отметили в ведомстве.

Стоить отметить, что среди пришедших активистов, были те, кто ранее уже получили квартиры. Также все пришедшие неоднократно были на приемах граждан, в том числе на приемах граждан акима столицы. По итогам которых им оказывалась вся необходимая помощь согласно законодательству.

Женщины также отметили, что их не устраивает ряд законодательных актов "по вопросам соцзащиты отдельных категорий граждан", разработчиком которого является министерство труда и социальной защиты.

Следует отметить, что для лиц с ограниченными возможностями оказывается социальная помощь и бесплатные услуги: ежемесячное пособие воспитывающим ребенка-инвалида, ежемесячное пособие по уходу за инвалидом 1 группы с детства, имеется возможность получения 55 видов технических средств реабилитации, также санаторно-курортного лечения, бесплатный проезд на маршрутах городского транспорта, инватакси. Лицам с инвалидностью (I, II групп) услуги зубопротезирования; единовременные денежные выплаты, соцпомощь на приобретение твердого топлива, АСП и т.д.