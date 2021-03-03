Автор "Бората" хочет приехать в Казахстан

Скандально известный комик, актер Саша Барон Коэн на днях получил два "Золотых глобуса" как лучший комедийный актер и как участник съемочной команды фильма "Борат 2". А теперь готов приехать в Казахстан, передает zakon.kz.

Образ Бората Сагдиева – казахского журналиста, путешествующего по Америке, принес Саше Барону Коэну большую славу. Но в самом Казахстане не обрадовались, как Коэн показал Казахстан и казахстанцев. Актер уже заявлял о том, что в своем фильме изображал не настоящий Казахстан, а вымышленную страну с аналогичным названием, но неприятный осадок у реальных казахстанцев остался до сих пор.

Когда стали известны номинанты на "Золотой глобус" этого года, "Борат 2" получил 3 из них. В итоге в двух выиграл. Часть казахской диаспоры в США обратилась к руководству премии с призывом исключить фильм из списка номинантов, обвинив Коэна в расизме. Но он в ответ только улыбается и отшучивается.

Мне сказали, что казахи, живущие в самом Казахстане, оказались с хорошим чувством юмора и приняли Бората с радостью, - заявил Саша Барон Коэн в интервью российской газете "Известия".

На вопрос о том, собирается ли как-нибудь он навестить Казахстан, Саша Барон Коэн ответил коротко: "Если пригласят, я с удовольствием".

Комика не страшат суды.

Быть обвиняемым - это нормальная часть работы сатирика. Все эти иски суды отвергают, потому что по законам любой приличной страны сатирики неподсудны. Наша профессия — делать сатиру. Она существует и признана легально. У нее даже есть свой налоговый код. Если сатирики перестанут делать сатиру, то как они будут платить налоги? Нет, я не боюсь судебных исков. Наоборот, чем больше попыток привлечь меня к ответственности за оскорбление чьих-то чувств, тем успешнее фильм, - заявил Саша Барон Коэн.