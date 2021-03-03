В Казахстане действуют ограничения на снятие предпринимателями денег с банковских счетов

В Казахстане с 1 января 2021 года введено ограничение снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.
Как пояснили в ведомстве, такое ограничение действовало с 1 июня 2020 года и распространялось только на юридических лиц, с начала же этого года ограничение распространяется и на индивидуальных предпринимателей.
Так, совместным постановлением правления Национального банка РК от 21 декабря 2020 года и приказом министра национальной экономики от 23 декабря 2020 года утверждены следующие предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца:
Это требование не распространяется на:
Наряду с этим утверждены Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.
Правилами утвержден перечень документов, который необходимо предоставить в банк предпринимателю, если сумма превысит установленный предельный размер снятия наличных денег.
Так, предпринимателю необходимо предоставить в банк:
Банк в течении 1 рабочего дня направляет в КГД заявку на снятие наличных денег с банковского счета.
КГД рассматривает заявку в течении 3 рабочих дней. После этого направляет в банк сведения о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег.
Также с учетом применения системы управления рисками орган государственных доходов выносит одно из следующих решений:
Сведения КГД о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов по результатам применения системы управления рисками действительны в течение одного календарного месяца, - дополнили в Комитете госдоходов.
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