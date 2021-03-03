В Казахстане действуют ограничения на снятие предпринимателями денег с банковских счетов

В Казахстане с 1 января 2021 года введено ограничение снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, такое ограничение действовало с 1 июня 2020 года и распространялось только на юридических лиц, с начала же этого года ограничение распространяется и на индивидуальных предпринимателей.

Так, совместным постановлением правления Национального банка РК от 21 декабря 2020 года и приказом министра национальной экономики от 23 декабря 2020 года утверждены следующие предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца:

20 миллионов тенге – для субъектов малого предпринимательства;

120 миллионов тенге – для субъектов среднего предпринимательства;

150 миллионов тенге – для субъектов крупного предпринимательства.

Это требование не распространяется на:

субъекты микропредпринимательства; субъекты предпринимательства, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции аквакультуры (рыболовства); субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю продуктами питания, напитками, а также фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами, с видами экономической деятельности согласно приложению к совместным постановлению и приказу; банки второго уровня и Национального оператора почты при снятии ими наличных денег с корреспондентских счетов, открытых в Нацбанке, и юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка на обменные операции с наличной иностранной валютой.

Наряду с этим утверждены Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

Правилами утвержден перечень документов, который необходимо предоставить в банк предпринимателю, если сумма превысит установленный предельный размер снятия наличных денег.

Так, предпринимателю необходимо предоставить в банк:

документ, подтверждающий цель снятия наличных денег;

согласие на передачу сведений и документов в органы государственных доходов.

Банк в течении 1 рабочего дня направляет в КГД заявку на снятие наличных денег с банковского счета.

КГД рассматривает заявку в течении 3 рабочих дней. После этого направляет в банк сведения о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег.

Также с учетом применения системы управления рисками орган государственных доходов выносит одно из следующих решений:

по низкой степени риска – об отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег;

по высокой степени риска – о наличии оснований для отказа в выдаче наличных денег.

Сведения КГД о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов по результатам применения системы управления рисками действительны в течение одного календарного месяца, - дополнили в Комитете госдоходов.