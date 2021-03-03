Нуждающиеся в помощи семьи будут находить с помощью Цифровой карты

Проект Цифровой карты семьи направлен на автоматическое выявление семей в трудной жизненной ситуации, сообщил на брифинге вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы работаем над созданием Цифровой карты семьи. Проект направлен на автоматическое выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данные будут формироваться на основе интегрированных систем государственных органов по различным направлениям, таким как образование, экономические условия, здоровье, а также жилищные и социальные условия, — сообщил Оспанов.

По его словам, этот проект позволит оказывать гражданам проактивно комплексные меры поддержки из различных сфер, не ждать их обращения в инстанции, а также прогнозировать ухудшения социального состояния той или иной семьи.

Он также напомнил, что сегодня совершенствуется работа портала электронной биржи труда, который был запущен в 2018 году.

На портале работают 203 центра занятости, 54 частных агентства по трудоустройству, 4 онлайн платформы. В 2020 году через электронную биржу было трудоустроено более 532 тыс. человек, из которых 319 тыс. на постоянные рабочие места и 213 тыс. на временную работу. С начала текущего года с помощью электронной биржи нашли работу 101 тыс. человек, — отметил вице-министр.

Кроме того, как уточнили на брифинге, запущены новые сервисы, предоставляющие услуги центров занятости. Также активно используется единая система учета трудовых договоров.

Благодаря этому упрощается трудоустройство и повышается прозрачность, ведется мониторинг соблюдения трудовых прав граждан, автоматизируется кадровое делопроизводство. Система способна сформировать электронное личное дело и спрогнозировать потребности в трудовых ресурсах. На сегодня зарегистрировано уже 3,9 млн договоров, а также подключены 150 тыс. организаций, что составляет 70% от всех работающих. В текущем году перед нами стоит задача по регистрации не менее 85% трудовых договоров, - заключил Ербол Оспанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан