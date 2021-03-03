Младенца подкинули в подъезд жилого дома в Караганде

В одном из подъездов жилого дома в Караганде найден младенец, сообщает zakon.kz.

По данным полиции области, ребенок здоров.

3 марта около 00.15 часов в дежурную часть Октябрьского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо в подъезде одного из домов 15 микрорайона оставило под дверью младенца - двухмесячную девочку, завернутую в одеяло. На место была вызвана скорая помощь. Ребенок здоров и доставлен в медучреждение, - отметили в ведомстве.

По данному факту начато досудебного расследования по статье 119 ч.1 УК РК.

В пресс-службе добавили, что идут поиски матери младенца.