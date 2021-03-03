Подруга Илона Маска заработала почти 6 млн долларов за 20 минут

Канадская певица Граймс продала произведения искусства в виде NFT-токенов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает zn.ua, NFT-токены – это тип цифровых активов, созданный на блокчейне, который позволяет купить право собственности на товар, который существует исключительно в интернете.

По данным издания, Граймс продала на аукционе Nifty Gateway коллекцию из 10 рисунков. Некоторые из них продавались в единственном экземпляре, а некоторые – тиражом в несколько тысяч копий.

Самым дорогим из них стал рисунок Death of the Old, на котором изображены летающие херувимы, крест и меч, а также звучит песня Граймс. Стоимость картины составила 389 тысяч долларов.

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Кроме того, были проданы две картины Earth и Mars (Земля и Марс соответственно), каждая из которых была представлена несколькими тысячами экземпляров, стоимостью 7500 долларов за каждую. К концу торгов общая стоимость проданных копий составила 5,18 миллиона долларов.

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Согласно данным издания, популярность NFT-токенов резко возросла в последние недели. Граймс – не единственный деятель искусства, который продает свои работы таким образом.