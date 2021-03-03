Елбасы поздравил Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил Михаила Сергеевича Горбачева с 90-летием, передает zakon.kz.

Текст поздравления разместило на своей странице instagram посольство Казахстана в России.

В поздравлении отмечается, что вся богатая яркая государственная деятельность Первого Президента СССР заслуживает глубокого уважения.

С Вашим именем по праву связаны большие изменения, которые оказали огромное влияние на ход всемирной истории. Отрадно, что свой юбилей Вы встречаете полным сил и энергии, продолжая работать и реализовывать востребованные общественные, гуманитарные и просветительские проекты. Высоко ценю наши дружеские и доверительные отношения, основанные на большом совместном пути, который мы с Вами в определенное время прошли рядом друг с другом, - говорится в поздравлении.

В заключение Нурсултан Назарбаев пожелал Михаилу Горбачеву крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и всего самого доброго.