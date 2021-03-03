Прогноз погоды на 4 марта по Казахстану

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 4 марта, сообщает zakon.kz.

С прохождением Северо-Западного циклона на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге РК сильные осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метелью, - сообщили в ведомстве.

В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, местами ожидаются туман, гололед, метель.

В Акмолинской, Павлодарской областях ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, местами ожидается низовая метель, в Акмолинской области местами, в Павлодарской области днем местами – гололед.

В Северо-Казахстанкой области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, местами ожидаются туман, метель, днем – гололед. В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области порывы 23 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами гололед, в Карагандинской области – местами низовая метель.

В Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.