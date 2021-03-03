Когда начнется прием документов в 1 класс

Прием документов в 1 класс стартует 1 апреля и продлится до 1 августа, сообщает zakon.kz.

Родители смогут заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности. Руководство школы сможет заранее укомплектовать классы, закупить необходимое количество учебников, распределить часы, определить состав педагогов, - сообщили в министерстве образования.

Подать заявление можно через egov.kz.

Какие документы нужны

заявление от родителей (или лиц, заменяющих их); копия свидетельства о рождении ребенка; документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 "Паспорт здоровья ребенка"; документ о состоянии здоровья по форме 063/у; две фотографии 3х4.

Заявление рассматривается 1 рабочий день.