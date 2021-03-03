В холдинге "Байтерек" презентовали Бежевую книгу Казахстана

Руководители АО "НУХ "Байтерек" и его дочерних организаций приняли участие в обсуждении нового отечественного аналитического проекта - "Бежевая книга Казахстана" (BeigeBook.kz). Участники встречи отметили, что эта независимая аналитика экономического обзора станет хорошим инструментом для повышения эффективности мер государственной поддержки.

После официального старта Бежевой книги Казахстана в начале года первым с положительными отзывами откликнулся холдинг "Байтерек" - крупнейший оператор государственных программ по поддержке предпринимателей.

В ходе круглого стола эксперты поделились мнениями в части текущей реализации государственных программ, результатами Бежевой книги, а также итогами рынка бизнес-кредитования. Полноценная аналитика и независимое мнение, по словам участников, позволит улучшить качество оказываемых мер государственной поддержки.

По словам Председателя Правления холдинга "Байтерек" Айдара Арифханова, сегодня Холдинг занимает 49,5% рынка долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики.

А по итогам прошлого года в общем объеме кредитов субъектам малого и среднего бизнеса доля Холдинга за счет инструментов Фонда развития предпринимательства "Даму" составила 43%, - добавил Айдар Арифханов.

В свою очередь, Банк развития Казахстана продолжает стратегию поддержки проектов республиканского масштаба. Как отметил его руководитель Абай Саркулов, при отсутствии долгосрочного финансирования в тенге у банков второго уровня, БРК является локомотивом долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики, предоставляя каждый второй тенге.

Сегодня в портфель БРК входят 61 инвестиционный проект и 16 предэкспортных операций общей стоимостью 7,1 трлн тенге. Так, в 2020 году профинансировано 18 инвестиционных проектов на 342,9 млрд тенге, одобрено к финансированию 8 инвестиционных проектов и 4 экспортные операции на общую сумму займа 195,4 млрд тенге и оказано предэкспортное финансирование 15 проектам на 143,3 млрд тенге", - проинформировал Абай Саркулов.

Первое кредитное бюро традиционно подчеркивает основные тенденции в рынке кредитования. По словам генерального директора Бюро Руслана Омарова, на фоне спроса на кредитование и развитие онлайн бизнес-микрокредитов банками второго уровня и микрофинансовыми организациями, портфель займов субъектов предпринимательства составил 14,5 трлн.

В структуре выдач бизнес-кредитов в 2020 году произошли изменения. Доля БВУ, традиционно выдающих основной объем кредитов, составила 87%. При этом казахстанские банки выдали кредитов на 9,4 трлн тенге на предпринимательские цели. 9%, или около 1 трлн тенге было выдано организациями с государственными участием для поддержки бизнеса, и около 2%, или 189 млрд тенге - сектором микрофинансирования, - отметил Руслан Омаров.

Аналитики Бежевой книги отмечают, что несмотря на сложности 2020 года, оптимизм предпринимателей не угасает. Респонденты положительно оценивают увеличение стабильности работы предприятий и загруженность мощностей, снижение влияния административных барьеров, рост уровня цифровизации и автоматизации.

К слову, в последнем значительно преуспели и дочерние структуры Холдинга Байтерек. Уровень цифровизации процессов и принятия решения Фонда "Даму" остается одним из передовых в своем сегменте.

По итогам 2020 года 96,7% всех заявок по инструменту субсидирования процентной ставки в рамках реализации госпрограммы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" поступили онлайн в Фонд "Даму". Для сравнения в 2019 году только 678 проектов или 28% от общего числа были одобрены по заявкам, направленным через портал электронного правительства. Аналогичный показатель по предоставлению гарантий в 2020 году составил 90,5%. При этом за прошедший год поток обращений в Фонд "Даму" на участие в программах поддержки предпринимательства увеличился в 1,3 раза с 24,3 тыс. по итогам 2019 года до 32,5 тыс. проектов по итогам 2020 года. Председатель Правления Фонда Гаухар Бурибаева

По итогам обсуждения Управляющий партнер Dasco Consulting Group Дармен Садвакасов резюмировал, что с учетом стратегических задач по диверсификации экономики и развитию МСБ, а также преодоления влияния пандемии, потребность в профильной аналитике будет расти.

Для повышения эффективности мер государственной поддержки такие проекты, как Бежевая книга Казахстана смогут дать вклад в принятие качественных управленческих решений по развитию экономики и улучшению предпринимательской среды, - отметил Дармен Садвакасов.

Бежевая книга Казахстана – это качественная оценка текущего состояния экономики страны, существующих и зарождающихся трендов, определение взаимного влияния различных факторов, выявление зон риска, оценка инвестиционной привлекательности видов экономической деятельности на основе опросов предпринимателей, представителей общественности и экспертов, интервью с бизнесменами. В мире всем известны "бежевые книги" ФРС США и Китая.