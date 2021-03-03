Как нашли останки спортсменки спустя несколько лет после ее пропажи

Об обнаружении останков жительницы Костанайской области стало известно через несколько лет после ее загадочного исчезновения. Поиски матери двоих детей долгое время вели и полицейские, и волонтеры, но безуспешно. Для того же, чтобы убедиться, что женщины нет в живых, опять же в течение длительного времени, пришлось проводить различные экспертизы. Однако причину ее гибели установить так и не удалось, передает zakon.kz со ссылкой на Alau.

Напомним, 32-летняя жительница поселка Качар, спортсменка, мать двоих несовершеннолетних детей, Виктория Курочкина в сентябре 2017 года, вышла из дома, даже не взяв мобильный телефон, и исчезла. Ее долго искали полицейские, волонтеры из числа жителей поселка, работников бюджетных сфер и комбината ССГПО. Однако действия не дали результатов, и постепенно шум вокруг исчезновения затих. Только сейчас родственники пропавшей женщины рассказали нам, что новые обстоятельства в деле, возбужденном по статье «Убийство», открылись еще в 2019 году. И сейчас о них, в ответ на наш запрос, нам рассказали в департаменте полиции региона.

На территории Федоровского района недалеко от села Костычевка, в семи километрах от поселка Качар, откуда пропала Курочкина, были обнаружены останки человека. Не полностью скелет. Была лишь часть, в связи с тем, что прошло время, дикие животные, возможно, растаскали, плюс природные явления, — сообщил начальник следственного управления департамента полиции Костанайской области Артем Ткаченко.

На месте обнаружения скелета когда-то было небольшое озерцо, и останки открылись, когда вода ушла из водоема. Экспертиза не смогла выявить причину смерти человека. На костях не нашли следы повреждений. Но обрывки одежды на них подсказали, что это мог быть за человек.

Одежда совпадала с той одеждой, которую указали при безвестном исчезновении Курочкиной. В связи с этим назначена была судебная, молекулярно-генетическая экспертиза, которая изначально результата не дала,ввиду того, что прошло много времени, и из кости не выделился достаточный ДНК для идентификации, — сообщил начальник отдела.

По словам Артема Ткаченко, на экспертизу следствием предоставлялись другие кости, и в 2020 году удалось определить и подтвердить, что они принадлежали Виктории Курочкиной. Останки, признанные вещественными доказательствами, передали на хранение в один из отделов полиции, а сейчас, после обращения родственников в телерадиокомпанию «Алау», и принятия решения следствием и прокуратурой, полиция готова выдать их для захоронения. Обстоятельства гибели по-прежнему будут по статье «Убийство».

По поводу того, утонула ли она? Практически исключено. Во-первых, по одежде, во-вторых, там есть другие моменты, которые мы не можем сказать. Можно предположить, что она уже погибшей была помещена в водоем. Есть версии определенные. Они отрабатывались и сейчас отрабатываются, — отметил Артем Ткаченко.

То есть расследование дела об убийстве Виктории Курочкиной продолжается. На его ход, по мнению Артема Ткаченко, возможно, может повлиять любая всплывшая мелочь. Следователь уточнил, что подобные дела не имеют срока давности для их прекращения.