В WhatsApp появится новая функция 

Мессенджер WhatsApp получит функцию отправки самоуничтожающихся фотографий, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сервис добавит новый переключатель рядом с полем для текста в окне предварительного просмотра изображения. После нажатия на него пользователь может поделиться изображением, которое автоматически исчезнет, ​​как только он покинет чат. Получившему такое фото придет и уведомление об удалении фото.

Новая функция, в рамках которой мессенджер также запретит сохранение или пересылку такой фотографии, появится в одном из ближайших обновлений приложения WhatsApp для Android и iOS.

В 2020 году WhatsApp представил опцию самоуничтожающихся сообщений, которая работает по схожему принципу. Однако у пользователей такая возможность не нашла поддержки — ограничение легко обходится банальным скриншотом экрана.