Угрожая ножом, грабитель похитил букет в цветочном магазине Костаная

Вечером 28 февраля, незнакомец пришел в цветочный магазин и угрожая канцелярским ножом, забрал 21 тысячу тенге и букет цветов, сообщает zakon.kz.
После чего, злоумышленник скрылся. Продавец магазина вызвала полицию и уже через полчаса патрульные заметили похожего по описанию человека.
31-летний местный житель был в нетрезвом состоянии. Стражи порядка вернули цветы, а часть денег подозреваемый успел потратить.
Продавец отметила оперативную работу полицейских и написала благодарственное письмо на имя начальника Департамента полиции.
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