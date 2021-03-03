Угрожая ножом, грабитель похитил букет в цветочном магазине Костаная

Вечером 28 февраля, незнакомец пришел в цветочный магазин и угрожая канцелярским ножом, забрал 21 тысячу тенге и букет цветов, сообщает zakon.kz.

После чего, злоумышленник скрылся. Продавец магазина вызвала полицию и уже через полчаса патрульные заметили похожего по описанию человека.

31-летний местный житель был в нетрезвом состоянии. Стражи порядка вернули цветы, а часть денег подозреваемый успел потратить.

Продавец отметила оперативную работу полицейских и написала благодарственное письмо на имя начальника Департамента полиции.