Озвучен прогноз заболеваемости COVID-19 на весну

По данным министерства здравоохранения, в апреле ожидается до 20 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

Мы уже неоднократно сообщали, что прогноз на постоянной основе обновляем с учетом текущих данных. В краткосрочной перспективе, в апреле, ожидается от 13 до 20 тыс. заболеваний, - сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Отметим, 1 февраля в Казахстане началась вакцинация от коронавируса. Первыми вакцину получили медицинские работники.

С 1 марта прививки начали получать педагоги, 458 из них уже вакцинировались, четверо отказались. В апреле планируется вакцинация студентов.

Тамила Языкова, Нур-Султан