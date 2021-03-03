Наркотики на 35 млн тенге изъяли у закладчиков в Талдыкоргане

Синтетические наркотики на сумму более 35 млн изъяли у закладчиков в Талдыкоргане, сообщает zakon.kz.

2 марта полицейским была разоблачена и задержана группа из 4-х местных жителей в возрасте от 20 до 30 лет, за распространение синтетических наркотиков тайниковым методом путем "закладок" через Интернет.

При личном обыске у задержанных обнаружено и изъято 165 фальгированных свертков. В ходе санкционированных обысков по месту проживания задержанных, стражи порядка изъяли упаковочный материал, электронные весы для взвешивания и не расфасованное вещество. Общий вес изъятого вещества, признанного экспертами наркотическим веществом синтетического происхождения, составил полтора килограмма на сумму более 35 миллионов тенге, - сообщил начальник УПН ДП Алматинской области Казбек Мухамедов.

"Товар", дельцы привозили из Алматы. Все четверо водворены в ИВС.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 297 ч. 3, пункты 1,2,5 УК РК. "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт наркотических средств группой лиц, неоднократно в особо крупном размере, посредством использования электронных, информационных ресурсов".