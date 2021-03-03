Путин назвал "хорьковыми" интересы тех, кто привлекает детей к митингам

Президент России Владимир Путин назвал "хорьковыми" интересы тех, кто хладнокровно привлекает несовершеннолетних к участию в незаконных митингах, сообщает zakon.kz.

Глава РФ выступил на расширенном заседании коллегии МВД России, передает РИА "Новости".

Нужно совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные действия. Владимир Путин

Он призвал реагировать в соответствии с законом на втягивание несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

По мнению главы государства, поступая таким образом, люди пытаются достичь своих собственных "хорьковых" целей.