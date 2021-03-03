Путин назвал "хорьковыми" интересы тех, кто привлекает детей к митингам

Президент России Владимир Путин назвал "хорьковыми" интересы тех, кто хладнокровно привлекает несовершеннолетних к участию в незаконных митингах, сообщает zakon.kz.
Глава РФ выступил на расширенном заседании коллегии МВД России, передает РИА "Новости".
Нужно совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные действия. Владимир Путин
Он призвал реагировать в соответствии с законом на втягивание несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
По мнению главы государства, поступая таким образом, люди пытаются достичь своих собственных "хорьковых" целей.
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