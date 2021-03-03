Миру грозит дефицит смартфонов

На рынке смартфонов может начаться дефицит, обусловленный недостачей процессоров от Qualcomm, сообщает zakon.kz.

О сильной нехватке микрочипов заявил руководитель Xiaomi Лу Вейбин (Lu Weibing), пишет китайское издание ITHome.

Ему вторят представители Realme, признающие ли перебои в поставках, вызванные пандемией коронавирусной инфекции.

В компаниях сообщили, что испытывают острую нехватку процессоров, радиочастотных модулей, чипов памяти и других компонентов, что в конечном счете может привести к задержке релиза новых моделей.

Ситуация усугубляется тем, что разработчики смартфонов постоянно расширяют ассортимент, в связи с чем возникает дополнительная потребность в микрочипах разного уровня.

Поэтому, полагают участники рынка, в нынешнем году мировые поставки смартфонов могут серьезно пострадать. О том, когда можно ожидать стабилизации поставок электронных компонентов для сотовых аппаратов, ничего не сообщается.