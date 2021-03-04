Землетрясение магнитудой 4.1 произошло на юго-востоке от Алматы

Ночью 4 марта в 303 км на юго-восток от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

4 марта 2021г. в 1:47 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 303 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.6.

Магнитуда MPV 4.1.

Координаты эпицентра 40.73° с.ш. 78.43° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет