Землетрясение магнитудой 4.1 произошло на юго-востоке от Алматы

4 марта 2021, 06:27
Фото: zakon.kz.

Ночью 4 марта в 303 км на юго-восток от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

4 марта 2021г. в 1:47 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 303 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.6.
Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 40.73° с.ш. 78.43° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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