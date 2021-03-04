Обнаружены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом

Врачи в США зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты из Университета Южной Калифорнии зафиксировали, что следы вируса сохранялись в организмах нескольких пациентов, больных лейкемией, на протяжении полугода. Они объяснили, что люди с подорванным иммунитетом уязвимы перед заболеванием, - пишет портал medRxiv.

Эксперты отметили, что длительное присутствие коронавируса в организме увеличивает шансы того, что он станет неуязвим для антител из-за мутаций.

Отмечается, что из-за слабого иммунитета у таких пациентов есть шансы заразиться несколько раз, и они не могут вылечиться на протяжении длительного срока.