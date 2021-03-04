Из-за ухудшения погоды из Нур-Султана закрыли дороги республиканского значения

В связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения "Нур-Султан-Щучинск" ограничено движение, передает zakon.kz.

Об этом сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

4 марта с 07-00 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения "Нур-Султан-Щучинск" 18-231 км (г. Нур-Султан – г. Щучинск), - говорится в сообщении.

На дорогах ожидается сильный ветер, метель и ограниченная видимость.