От коронавирусной инфекции скончался председатель Первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов, передает zakon.kz.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по СКО Нурлан Жахин.

Пусть душа его обретет мир. Он был несгибаемой и патриотичной личностью. Сегодня от COVID-да скончался общественный активист, председатель Первого антикоррупционного медиа-центра, председатель республиканского совета "Адалдық алаңы" и наш друг Толеген Байгулов, - написал Нурлан Жахин на своей странице в facebook.