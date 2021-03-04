Доказана связь коронавируса с группой крови

Американские ученые выяснили причину, по которой люди со второй группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По мере того, как исследователи во всем мире работают над выявлением факторов риска тяжелой формы COVID-19, появляется все больше доказательств того, что определенные группы крови могут быть связаны с повышенным риском заражения этим заболеванием. Новое исследование подробно описывает одно из первых лабораторных исследований в этой области.

Ученые-медики из больницы Brigham and Women's в Бостоне проанализировали, как коронавирус SARS-CoV-2 взаимодействует с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Для этого они определили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности SARS-CoV-2 с эритроцитами. Вирус использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-хозяевам, и от силы его связывания во многом зависит легкость заражения.

Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках. Группа крови — это проблема, потому что она передается по наследству, и мы не можем ее изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики, - рассказал ведущий автор исследования, доктор Шон Стоуэлл (Sean Stowell).

На втором этапе исследования авторы проверили, существует ли подобное предпочтение связывания для RBD вируса SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Несмотря на то что состав RBD-домена у SARS-CoV-2 и SARS-CoV различается, ученые обнаружили для SARS-CoV ту же закономерность — предпочтительное связывание с антигенами II группы крови на респираторных клетках.

Исследователи подчеркивают, что их результаты не могут однозначно предсказать, как будет протекать COVID-19 у пациентов с различными группами крови, так как тяжесть заболевания зависит от очень многих факторов.

Наше наблюдение описывает лишь один из механизмов, ответственных за то, что мы наблюдаем клинически, но оно объясняет некоторое влияние группы крови на инфекцию COVID-19, — сказал ученый.

Авторы надеются, что дальнейшие наблюдения позволят им лучше понять связь между группой крови и восприимчивостью к COVID-19, а также проявлением тех или иных симптомов заболевания.