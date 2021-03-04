Казахстан занял 32 место в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности 

Казахстан по итогам 2020 года по уровню продовольственной безопасности занял 32 место из 113, улучшив свои позиции на 16 пунктов, по сравнению с 2019 годом, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Это следует из Глобального индекса продовольственной безопасности, подготовленного аналитиками The Economist Intelligence Unit при поддержке Corteva Agriscience.

Согласно данным the Economist Intelligence Unit, Казахстан стал страной с наиболее значимой положительной динамикой с точки зрения улучшения позиции в рейтинге 2020 года.

Положительная динамика отмечена по таким показателям, как доступность продовольственной продукции для населения, качество и безопасность продовольственной продукции, наличие продуктов питания.

В списке факторов, обеспечивших положительную динамику, the Economist Intelligence Unit отмечает устойчивость производства в секторе АПК, доступность социальных программ по обеспечению продовольственной безопасности, низкую долю населения за чертой бедности, доступность рынка и доступность финансовых услуг в секторе АПК, доступность предложения на рынке, доступность микронутриентов, качество протеинов, безопасность продовольственной продукции, низкие импортные тарифы на продовольственную продукцию, потери при производстве и дистрибуции.

Улучшение также отмечено по таким показателям, как сельскохозяйственная инфраструктура, научные исследования в секторе АПК.