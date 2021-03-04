Премьер-министр Словакии пошутил о передаче России части Украины за "Спутник V"

Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил передать России часть Украины за вакцину российского производства "Спутник V". Таким образом он пошутил при обсуждении использования российского препарата на Radio Express, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

На вопрос о том, что он пообещал российскому государству в обмен на поставку вакцины, он со смехом ответил, что обещал отдать Закарпатскую Украину. Затем он пояснил, что сотрудничество с Россией совсем не обязательно означает какую-либо измену Словакии. Он уточнил, что ничего не обещал россиянам, а они от него ничего не требовали.

1 марта Словакия приняла первую партию вакцины российского производства "Спутник V", несмотря на то, что вакцина еще не зарегистрирована в Евросоюзе и одобрение на ее использование не выдается.

"Спутник V" была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител.