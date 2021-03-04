У клиентов "Казпочты" в ЗКО пропали деньги со счетов

4 марта 2021, 11:25
Фото: Zakon.kz

Полиция Западно-Казахстанской области расследует дело о пропаже денег клиентов "Казпочты", сообщает zakon.kz.

АО "Казпочта" подтверждает факт совершения неправомерных действий по счетам клиентов в Западно-Казахстанском областном филиале АО "Казпочта", - сообщили в пресс-службе.

Данный факт выявлен во время проведения внутренней ревизии. В отношении виновных работников материалы переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных мер.

В настоящий момент также по данному факту проводится внутреннее служебное расследование.

В случае подтверждения фактов недостачи денег на счетах клиентов, данные средства будут полностью возмещены со стороны АО "Казпочта".

2 марта стало известно, что у клиентов "Казпочты" в Западно-Казахстанской области пропали деньги со счетов.


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