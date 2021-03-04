В Казахстане хотят ограничить вывоз нефтепродуктов

Несколько ведомств подготовили совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", который министерство энергетики разместило на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения, передает zakon.kz.

Документ утверждает Перечень товаров, подлежащих запрету на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортным, за исключением случаев вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом изготовителем автомобильных транспортных средств и установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.

В частности, в перечень вошли:

нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород;

газовый конденсат природный;

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых;

отработанные нефтепродукты;

некоторые виды бензина;

дизельное топливо;

мазуты и смазочные материалы.

Исполнение приказа возложено на Погранслужбу КНБ РК, МВД РК и Комитет госдоходов.

Публичное обсуждение документа завершится 19 марта.