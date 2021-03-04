Газовый коллапс предотвращен. Что дальше?

Как показала недавняя аварии в России без активного инвестирования в реконструкцию давно эксплуатируемых газопроводов, вероятность технических сбоев на них возрастает многократно.

Несмотря на то, что произошедшая в России авария на газопроводе "Союз" не отразилась на казахстанских потребителях – АО "КазТрансГаз" (КТГ) удалось быстро переключиться на собственные ресурсы – этот инцидент показал, что в будущем отрасль может столкнуться с серьезными проблемами.

Сегодня газ играет в экономике Казахстана огромную роль. В период с 2010 по 2020 гг. объемы потребления газа в стране выросли на 91% до 17,2 млрд. м3, а его экспорт приносит значительные доходы. Однако направить их на реконструкцию изношенных более чем на 75% газопроводов компания попросту не может – денег ей катастрофически не хватает.

По данным Министерства энергетики только за последние пять лет на цели субсидирования внутренних цен на газ КТГ затратил порядка 350 млрд тенге, т.е. большую часть своего дохода, полученного от других операций, включая экспорт и транзит.

Как отмечает Павел Климов, председатель Совета ветеранов газовой отрасли РК внутренние цены на газ сегодня реальности не отвечают, поскольку сильно занижены.

Для компании это убытки, которые приходится компенсировать за счет экспорта, - говорит он, подчеркнув, что для предотвращения сбоев на старых газопроводах важна не только своевременная диагностика, капитальный ремонт, но и реконструкция всей инфраструктуры.

В будущем, по мнению экспертов, рост убытков КТГ только усилится, поскольку растет уровень газификации в стране, тогда как объемы экспорта газа снижаются. Уже с этого года убытки оператора могут превысить доходы.

На газовом рынке существует серьезный дисбаланс. Это ненормальная ситуация порождающая системные проблемы, - говорит аналитик Айдархан Кусаинов, отмечая, что низкие цены на газ стимулируют его неэкономическое потребление, лишая страну экспортных доходов. По мнению аналитика, планы по расширению газификации могли бы быть более эффективными при правильной цене на газ.