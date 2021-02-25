Почему забеременевшие девушки боятся рожать

Последние года общество то и дело сотрясают случаи, когда незамужние молодые девушки, забеременев, боятся рожать и любыми способами стараются избавиться от ребенка. Одни делают аборт на ранних сроках, другие, родив, выбрасывают новорожденного на улицу. Что их приводит к таким поступкам? Как им помочь сохранить ребенка? Об этом журналисту zakon.kz рассказали психологи.

Один из таких сложных случаев произошел совсем недавно. Молодая девушка из глубинки забеременела от парня, с которым встречалась несколько месяцев. Но он оказался женат и, конечно же, отказался от нее и от будущего ребенка, заявив, как хочешь, так и избавляйся от него, он мне не нужен. Девушка долгое время боялась говорить об этом кому-нибудь и всячески скрывала свою беременность. А когда уже невозможно было скрывать, рассказала своей маме, но и мама тоже не захотела, чтобы ее дочь родила без мужа, это же позор, уят, считала она. И девушка решила избавиться от ребенка, сделать аборт.

Об этом случае стало известно одному из столичных психологов, работающих именно с такими женщинами, которые попали в подобную ситуацию. Психолог вызвала к себе эту девушку, ну а поскольку она из села и у нее не было денег на проезд и проживание в незнакомо ей городе, помогла с финансами и арендой жилья.

Неоднократные задушевные беседы с подопечной, внимание, заботу, которыми ее окружили дали свои плоды: девушка решила не делать аборт и родить ребенка. Но при этом еще не знала, откажется она от него или нет. Психолог же надеялась, что когда она родит, у нее появятся материнские чувства и она не бросит своего малыша, а заберет себе. Но увы… На днях девушка родила здоровую малышку, но отказалась от нее и отдала одной из родственниц

Это только один из случаев, а они происходят почти каждый месяц.

Психоаналитик Зубайда Кененбаева: Все начинается с семьи

- У всех женщин в период беременности есть тревожность, страх за свое здоровье, за здоровье своего ребенка, как это все будет протекать, как это все будет. Есть дородовые и послеродовые депрессии и некоторые женщины с этим справляются, а некоторые нет, и отказываются от своих детей. В первую очередь это те мамочки, те женщины, которые психологически они инфантильные. То есть психологический возраст у них не соответствует физиологическому возрасту и они не готовы брать ответственность не только за ребенка, но и за свои действия, за свои поступки. Это женщины, которые психологически не выросли и для них важно не сохранение ребенка и быть мамой, а то, что скажут родители, как они ее накажут и так далее. Конечно, у нее появляется большой страх быть отвергнутой, быть не принятой, быть наказанной как со стороны своих родителей, так и со стороны общества. Поэтому такие женщины, девушки перекладывают ответственность на других, но не на себя.

Почему так происходит, откуда появляются такие люди? Это идет из воспитания семьи. Например, в данном случае, мы получили то подобие, которое сделала сама семья. То есть родители так же не берут ответственность за свою дочку, они ее оставили один на один со своей проблемой, они не защищали ее в период ее беременности, не интересовались, куда она уехала и что с ней и с ее ребенком. Они не выполняют своих функциональных родителей. Может быть, эта девочка и скала им, что беременна, а они не взяли на себя ответственность, они ее кинули, бросили и эта девочка делает то же самое со своим ребенком, оставляет его.

Как можно всего этого избежать? Необходимо популяризировать психологическую грамотность среди женщин и девушек, проговаривать, как нужно воспитывать своих детей, на что нужно обращать особое вынимание, что многое начинается с семьи и так далее. Конечно, многие будут говорить об экономических факторах, социальных. Да, это тоже имеет место, но я сейчас касаюсь чисто психологических факторов.

Психолог дошкольного учреждения Разия Абдыкадырова: Решение рожать или не рожать девушка должна принимать сама

В данном случае не стоит осуждать молодую мать, поскольку мы не знаем ее жизненных обстоятельств, не знаем, каким образом она приняла решение рожать. Возможно, ее уговаривали. Это самая большая ошибка, когда беременную уговаривают, оказывают на нее психологическое давление, заставляя таким образом рожать. Решение она должна принимать сама.

Похоже, решение об отказе от ребенка ею было принято задолго до того, как он родился. Российский психиатр Брутман обследовал определенное количество женщин, чтобы понять, почему же они отказываются от детей и пришел к выводу, что подобное решение вынашивается ими на протяжении всей беременности. И в случае с этой девушкой все говорит о ее нежелании стать матерью, она еще не готова, это для нее еще рано – такая ответственность и такой груз.

Бельгийский комитет по социальным проблемам женщин, также исследовав социальный аспект отказа от ребенка, отметил три категории бросающих матерей. Первая – классическая. Отец ребенка бросил свою беременную девушку - будущую мать. Вторая категории – замужняя женщина рожает ребенка от внебрачной связи и третья категория – беременная женщина с низкой социальной моральной адаптацией, с низкой социальной ответственностью. Также было установлено, что одним из главных факторов, предшествующих отказу от ребенка, являются нестабильность и угрожающий распад семьи.

Как психолог, считаю, что для профилактики отказов от новорожденных детей нужно выявлять женщин группы риска как можно раньше. Для этого казахстанские психологи предлагали ввести должности штатных психологов и психотерапевтов в женских консультациях и роддомах страны.

Очевидно, у этой девушки во время беременности был конфликт с беременностью и в целом с ситуацией материнства. Поэтому необходимо уделять особое внимание именно психологической службе женских консультаций и роддомов.

Также необходимо уделять особое внимание женщинам группы риска - незамужним, многодетным, малообеспеченным и юным беременным, оказывать им психологическое сопровождение. А если они решили рожать, то проводить психологическую коррекцию, сработать на опережение, чтобы они после родов не бросили ребенка. Современная психология позволяет скорректировать и разрешить психологические проблемы, времени для этого достаточно - 9 месяцев, можно поработать с беременной на принятие своей беременности, чтобы у нее не возникало конфликтной ситуации, рассказать ей, показать, что материнство может доставить ей безмерную радость, что ребенок может стать ее счастьем, а не только лишней заботой, как она думает. Поэтому психологам нужно работать с беременными. Это основное, что можно и нужно для профилактики отказов от детей.

Торгын Нурсеитова