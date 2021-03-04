Как магнитные бури воздействуют на здоровье 

Магнитные бури могут вызывать определенные реакции у тех, кто страдает от тех или иных заболеваний сердца и сосудов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

У одних людей могут возникать определенные сосудистые реакции, в связи с чем в группе риска оказываются те, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и заболеваниями органов дыхания. Другие могут испытывать чувство апатии, связанное с понижением давления и замедлением частоты сердечных сокращений, - рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

Для улучшения самочувствия в период магнитных бурь врач посоветовала высыпаться, правильно питаться и не употреблять алкоголь и кофе.

К любым капризам погоды организм практически здорового человека готов, — отметила она.