В Алматинском зоопарке родился еще один кенгуренок

Детеныш появился от пары кенгуру Марата и Лары. Родился он примерно в октябре 2020-го года, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

В Алматинском зоопарке сообщили о рождении третьего за всю современную историю учреждения детеныша серого кенгуру. Молодой кенгуренок родился примерно в октябре 2020-го года. Точную дату его рождения назвать сложно, так как первые три месяца своей жизни кенгурята почти все время проводят в сумке матери. В неволе этот вид размножается неплохо, но за раз рождается только один детеныш.

Мы всегда очень радуемся новорожденным малышам. В дикой природе у животных много проблем: сокращение ареалов обитания, кормовой базы, загрязнение природы, охотники и браконьеры. Зоопарки пытаются сохранить частичку дикого мира от уничтожения. А пополнение в коллекции зоопарка - признак того, что у нас это получается, - рассказала главный ветеринарный врач Алматинского зоопарка Алина Чимирук.

Пара серых западных кенгуру появилась в нашем городе в 2017-ом году. Марата и Лару привезли из Новосибирского зоопарка. С тех пор каждую весну у них появлялось потомство. Мади и Сая родились 2018-ом и 2019-ом году. Мади сейчас живет в зоопарке Барнаула.

Еще один интересный факт о кенгуру - в сутки в Алматинском зоопарке взрослый кенгуру съедает около трех килограмм зелени: это фрукты, морковь, капуста, лук, сельдерей, сено и ветки деревьев. Еще в рацион входят крупы и хлеб.