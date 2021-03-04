Не украли, а поссорились. Видео с "похищением" девушки обсуждают в Казнете

В Казнете распространяется видео о "похищении" девушки в центре Шымкента, сообщает zakon.kz.

3 марта около 20:00 часов в УП Аль-Фарабийского района ДП Шымкента поступило сообщение о том, что возле одной из гостиниц неизвестные насильно посадили девушку в Lexus и уехали.

В ходе опроса 22-летняя девушка пояснила, что просто поссорилась со своим 23-летним парнем, но добровольно села в его машину. Также девушка заявила, что к молодому человеку не имеет никаких претензий, - отметили в ДП.