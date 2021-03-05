Строители предлагают решения по сдерживанию цен на жилье

Экстремальный рост стоимости стройматериалов и работ в строительной отрасли привел к повышению стоимости жилья.

Внедрение "еврокодов" на стройматериалы при проектировании приведет к закупу материалов зарубежом, что также увеличит стоимость строительства и сделает жилье для казахстанцев более дорогостоящим.

Эти и другие актуальные проблемы отрасли, которые привели к удорожанию стоимости строительства, обсудили в "Союзе строителей Казахстана" руководители строительных компаний "OrdaInvest", "Stroiklass", "BiGroup", "G-Park", "SENSATA GROUP", "SatNS", "NAK", "AIBYN ConstructionGroup" и др.

Строители проанализировали рост цен на стройматериалы за последние полгода и пришли к неутешительным выводам.

Так, по данным Союза, стоимость тонны арматуры повысилась на 40-62%, цемент марки М-400 на - 13,5%, сухие смеси – на 20%, стекло - на45%, алюминий на - 20%, кирпич на - 25%, нержавейка на - 85%, сваи на - 45 %, уголки на – 24%, сталь листовая на – 43%, профлист оцинкованный на – 57%, воздуховоды на - 61%, профиль оцинкованный для перегородок на – 66%, сетка армирующая из проволоки на – 62%, газоблок на – 17,5% и т.д.

Кроме роста стоимости строительных материалов лидеры строительной отрасли проанализировали ряд системных проблем, которые способны привести к застою в новом строительном сезоне.

Самой острой проблемой является дефицит кадров. Так, на сегодняшний день в Казахстане имеется потребность в 242 000 специалистов без специального образования. Отсутствие интереса казахстанцев к профессии строителя привели к такой сильной нехватке кадров.

Решение данной проблемы члены "Союза строителей Казахстана" видят в насыщении рынка труда иностранными специалистами.

Введение еврокодов по проектированию всех строительных конструкций, влечет за собой удорожание строительства по воздвижению несущих элементов каркаса зданий на 15-25%, также необходимых строительных материалов, которые соответствовали бы нововведенным требованиям, на рынке отечественных товаров нет. Импорт неминуемо повлияет на стоимость квадратного метра жилья, которое станет ощутимой для казахстанцев, - отметил Талгат Ергалиев.

Для того, чтобы избежать ощутимого роста цен, мы предлагаем ряд мер, которые необходимо реализовать Правительству.

Среди актуальных проблем индустрии, очень важной является практика применения строительными организациями при проектировании и строительстве устаревших норм и правил, утвержденных более 30 лет назад.

Данные нормы и правила не отвечают текущим тенденциям и нововведениям в строительстве, и это тоже ведет к удорожанию строительства.

Обобщив ряд значимых факторов, которые привели к значительному удорожанию жилья, лидеры строительной индустрии выработали пакет мер и выступили с предложениями в адрес Правительства.

Профессионалы считают, что только госрегулирование отрасли позволит снизить социальные риски, связанные с удорожанием строительства.

Строители просят увеличить квоты на привлечение иностранной рабочей силы и пересмотреть процентное соотношение списочной численности работников граждан РК к иностранным работникам в соотношении 50% на 50 %.

Также, уменьшить размер сбора за выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей силы для 4-ой категории иностранных работников с 250 МРП (694 500) тенге, до 20 МРП на одного иностранного работника.

Увеличить сроки пребывания иностранных специалистов в стране на период проведения работодателями строительно-монтажных работ проекта.

Самым важным предложением строителей стало обращение к Правительству с просьбой рассмотрения госрегулирования ценообразования на рынке строительных материалов, с целью сдерживания роста стоимости жилья.

Строители просят внедрить принципы и правила "FIDIC" при строительстве объектов, пересмотреть введение "еврокодов", обновить строительные нормы и правила.

Все вышеперечисленные меры, по мнению строителей, позволят избежать повышения цен на жилье.