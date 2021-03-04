Евросоюз начал экспертизу вакцины "Спутник V"

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает zakon.kz.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Решение комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых, — говорится в сообщении.

Регулятор проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в Евросоюзе стандартам.

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, партнерство с ЕС по вакцине должно стоять выше политики, а сотрудничество РФПИ с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию.

Пока российскую вакцину одобрили для применения две страны ЕС. Такое решение приняли власти Венгрии и Словакии. В конце февраля направить в страну "Спутник V" также попросил президент Чехии Милош Земан.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа 2020 года.