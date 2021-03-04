В Китае выросло количество долларовых миллиардеров

По данным Hurun в Китае насчитывается 1058 долларовых миллиардеров, сообщает zakon.kz.

Число миллиардеров в мире достигло 3228 человек. Общее состояние миллиардеров в мире составляет 14 трлн долларов.

В Азии впервые за сотни лет больше миллиардеров, чем во всем остальном мире вместе взятом, - говорится в отчете Hurun.

Совокупное состояние миллиардеров-резидентов Китая составило $4,5 трлн, что на 73% больше, чем в 2020 году.

Основатель Alibaba Group Джек Ма выбыл из тройки богатейших людей Китая.

Джек Ма

Первым в списке долларовых миллиардеров Китая значится владелец производителя бутилированной воды Nongfu Чжун Шаньшань с состоянием в $85 млрд.

Чжун Шаньшань

Второе и третье места разделили основатели инвестиционной холдинговой компании Tencent Ма Хуатэн ($74 млрд) и оператора платформы сельскохозяйственной продукции Pinduoduo Колин Хуан ($69 млрд).

Ма Хуатэн

Колин Хуан