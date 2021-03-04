В Костанайской области убили двух пенсионеров

Полиция Костанайской области расследует убийство двух пенсионеров, сообщает zakon.kz.

По данным alau.kz, 1 марта 11:00 часов в дежурную часть отдела полиции Алтынсаринского района поступило сообщение о том, что в селе Щербаково Алтынсаринского района в частном доме обнаружены тела 84-летнего мужчины и 75-летней женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 31 и 32-летние подозреваемые.

Было установлено, что один из злоумышленников хорошо знал пострадавших, так как ранее проживал в данном селе. Подозреваемые лица приехали из областного центра в село с целью ограбить пенсионеров. Требуя деньги, мужчины нанесли пенсионерам ножевые ранения, - говорится в сообщении.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.