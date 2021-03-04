Австралийская авиакомпания запустила рейсы в неизвестном направлении

Австралийская авиакомпания запустила рейсы с неизвестным пунктом назначения, о котором пассажиры узнают только при посадке, передает zakon.kz.

Как сообщает CNN. Однодневные туры поступят в продажу уже 4 марта. Вылеты будут осуществляться из Брисбена, Сиднея и Мельбурна 27 марта, 18 апреля и 1 мая соответственно. Каждый из полетов продлится около двух часов, путешествие рассчитано на один день.

При этом у пассажиров во время рейса будет возможность угадать, куда они направляются, поскольку траектория полета будет отображаться на экранах в спинках кресел. Авиакомпания также дала несколько подсказок заранее: рейсы из Брисбена подойдут любителям "деревенского гостеприимства", изысканных блюд и вина; самолеты из Сиднея направятся в тропики, туристы смогут пообедать на пляже; рейсы из Мельбурна подойдут любителям отдыха на природе и фермерских рынков.

Билеты экономкласса будут стоить 737 австралийских долларов (примерно 242 тысячи тенге). Билеты бизнес-класса обойдутся в 1570 австралийских долларов (в районе 516 тысяч тенге).

Авиакомпания, запуская такие рейсы, намерена дать работу сотрудникам и поддержать местных туроператоров. В Австралии до середины июня действует запрет на поездки за границу. Желающим выехать за рубеж нужно получить разрешение МВД.