400 новых экологически чистых автобусов появится в Алматы

С целью оздоровления экологии поэтапно решается задача по замене дизельных автобусов на газовые. Автобусы на дизельном топливе будут переведены на пригородные маршруты. Полную замену планируется завершить до 2025 года. Об этом стало известно по итогам совещания в акимате Алматы, передает zakon.kz.

Сегодня ежедневно на маршруты выходят 352 автобуса на газовом топливе, 1373 – на дизельном, 14 – на электрической тяге, 160 троллейбусов. Ежедневно на всех видах общественного транспорта совершается 1,1 млн транзакций.

В текущем году частными перевозчиками планируется приобретение 246 автобусов, работающих на экологически чистом топливе. Из них 208 – на газовом, 38 – на электрической тяге. Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка оставшейся партии из 150 автобусов ТОО «Алматыэлектротранс». Для бесперебойного обеспечения топливом автопарк ввел в эксплуатацию собственную автогазозаправочную станцию. Для решения проблемы дефицита водителей в ТОО «Алматыэлектротранс» создаются социально-бытовые условия, в частности организовано питание, приобретается форменная одежда. Для стимулирования выплачиваются премиальные. Это дает возможность решать проблему нехватки водительского и сервисного состава. Только за февраль набраны 100 водителей. В ближайшие два месяца будут набраны еще 400 человек, - сообщили в акимате Алматы.

В прошлом месяце отремонтировано 100 автобусов, в ближайшие три месяца планируется ввести в строй еще 90, а до конца года – дополнительно 100 единиц. Эти меры позволят повысить качество перевозок и увеличить количество обслуживаемых маршрутов. Контроль за работой водителей осуществляется через диспетчерскую службу. На отдельных маршрутах «АЭТ» будет запущен пилотный проект «Служба качества».

Для снижения количества ДТП с участием общественного транспорта аким Алматы Бакытажн Сагинтаев поручил установить во всех автобусах камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день 20% автобусов частных перевозчиков остаются без системы видеонаблюдения.

Вместе с тем Департаменту полиции совместно с заинтересованными госорганами поручено усилить ответственность руководителей автопарков за выпуск на линию технически неисправного транспорта и водителей за нарушение ПДД и норм поведения с пассажирами.