Столичным рынкам разрешили работать в выходные дни

4 марта 2021, 18:15
Фото: сайт акимата

В новом постановлении главного государственного санитарного врача столицы Сархат Бейсеновой изменен график работы рынков города, передает zakon.kz.

Организовать работу продовольственных и непродовольственных рынков (на открытом воздухе) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий в рабочие и выходные дни с 10:00 до 19:00 часов, - говорится в новом постановлении.

Поручено также организовать работу всех видов деятельности производственных предприятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в штатном режиме, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.


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