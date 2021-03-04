Столичным рынкам разрешили работать в выходные дни

В новом постановлении главного государственного санитарного врача столицы Сархат Бейсеновой изменен график работы рынков города, передает zakon.kz.

Организовать работу продовольственных и непродовольственных рынков (на открытом воздухе) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий в рабочие и выходные дни с 10:00 до 19:00 часов, - говорится в новом постановлении.

Поручено также организовать работу всех видов деятельности производственных предприятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в штатном режиме, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.