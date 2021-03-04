Реабилитационный центр "Балакай" откроется в Жанаозене

В городе Жанаозен будет введен в эксплуатацию реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. В рамках 30-летия Независимости, благодаря пожертвованиям сотрудников компании "Озенмунайгаз" и ежемесячному выделению средств из их заработной платы, будет открыт детский реабилитационный центр. Об этом сообщает областной центр общественных коммуникаций.

В реабилитационном центре 11 специализированных кабинетов. Они оснащены современным оборудованием, благодаря которому можно проводить лучевую и ультразвуковую терапию, терапию магнитом. Все сотрудники центра имеют соответствующее образование.

В прошлом году Фонд развития "Мұнайшы қамқоры" и "Samruk-Kazynа Trust" подписали двусторонний договор. В результате появилась возможность трудоустройства квалифицированных специалистов и покупки оборудования для реабилитационного центра.

Теперь ребятам из города Жанаозен не нужно ехать за лечением к столичным специалистам.

О том, что у моего ребенка аутизм мы узнали, когда ему было три года. Много раз проходили лечение заграницей. Теперь, с открытием центра, все изменится. Будем поправлять здоровье здесь, - сказала Фариза Шортанова.

Очень благодарны за открытие этого центра. У ребенка паралич с рождения. Лечились в столице. Есть эффект, поэтому прекращать посещение врачей мы не можем. Большое спасибо АО "Озенмунайгаз" за поддержку. То, что открыли центр в городе Жанаозен, для нас большая помощь, - сказал Бекжан Чалаев.

К слову, в Жанаозене зарегистрировано 1 032 ребенка с психоневрологическими расстройствами, нарушениями опорно-двигательного аппарата, параличами.