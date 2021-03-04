Токаев: В этом году мы ожидаем роста ВВП более чем на 3%

В выступлении Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на 14-м саммите Организации экономического сотрудничества основное внимание было уделено преодолению негативных экономических последствий пандемии, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Благодаря реализации комплексного антикризисного плана, обеспеченного финансовыми ресурсами, Казахстан смог минимизировать негативное воздействие пандемии и даже добился роста в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство и производство. В этом году мы ожидаем роста ВВП более чем на 3%, - сказал Президент Казахстана.

Также сообщается, что в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Рухани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпур.

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