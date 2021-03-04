Алматинцев попросили ограничить движение по городу и не парковать авто у обочин

4 марта 2021, 20:45
Фото: pixabay.com

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы 5 марта с 04:00 ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями, передает zakon.kz.

В целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения снегоуборочных работ в период снегопада просим автолюбителей отнестись с пониманием, по возможности ограничить движение по городу и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог. При острой необходимости поездки на личном транспорте призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий. пресс-служба акимата Алматы

Также в ведомстве пешеходов попросили "соблюдать осторожность при передвижении".

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