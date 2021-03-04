В двух областях на трассах ограничили движение из-за непогоды

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях с вечера 4 марта на автодорогах ограничили движение из-за ухудшения погодных условий, передает zakon.kz.

По данным МИИР РК, в ЗКО в 20:45 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Уральск-Таскала-граница РФ" (31-104 км, участок село Переметное-граница РФ); в ЗКО в 21:00 в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д "Самара-Шымкент" (394-526 км, участок село Жымпиты-граница Актюбинской области).

Также сообщается, что в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодорогах: