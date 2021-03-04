Зарубил топором родителей и сестру: чистосердечное признание 16-летнего подростка

16-летний подросток из поселка Октябрьский Октябрьского района Пермского края России написал чистосердечное признание в тройном убийстве, передает zakon.kz.

Об этом "Комсомольской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что вечером 1 марта десятиклассник зарубил топором свою мать, 42-летнюю Гульнару Горбунову, и 12-летнюю сестру. А когда вернулся с работы отец, 40-летний Алексей Горбунов, убил и его. Затем он вызвал такси и уехал в Екатеринбург, где переночевал в хостеле.

Как отмечается, вначале убийцей считали отца семейства, так как лицо его подросток изуродовал топором, к тому же на Алексее была одежда сына (фигуры у них одинаковые, они менялись одеждой). Парня же считали жертвой. Но после экспертизы все встало на свои места.

3 марта подростка задержали в Екатеринбурге и доставили в Пермь, в следственный комитет.

Причиной жесткого убийства подросток назвал конфликт с родителями.

Объяснил, что его все достало. Родители заставляли учиться, а он не хотел. Это совершенно типичный мотив убийства для несовершеннолетних подростков, у которых еще плохо сформирована психик: все достало, все достали. Самое ужасное, что жертвами таких преступлений становятся не только взрослые, с кем у подростков были конфликты, но и их маленькие братья, сестры. Они уж точно не виноваты в проблемах "отцов и детей", а погибают из-за того, что стали свидетелями преступления, - рассказал источник.

На вопрос, привезут ли десятиклассника в дом, где он убил всю свою семью, источник ответил: "Да, сегодня или завтра в поселке Октябрьский будет проведен следственный эксперимент".

После этого проведут различные экспертизы, в том числе – психолого-психиатрическую, - добавил собеседник агентства.

Отмечается, что подростку грозит 10 лет в колонии, как несовершеннолетнему.