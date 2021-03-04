Пятничный намаз разрешили в мечетях Мангистау

В мечетях Мангистау разрешили коллективный пятничный намаз, передает zakon.kz.

Согласно решению заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 24 февраля, с 1 марта в регионах, находящихся на протяжении семи дней "в зеленой" зоне эпидемиологической ситуации разрешается проведение пятничного намаза с заполняемостью до 30%, из расчета 4 кв. м на одного человека. Об этом рассказал руководитель Управления по делам религий Мангистауской области Максатбек Маханбетов на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Однако это не повод для расслабления. К посетителям мечети предъявляются особые требования по совершению пятничной молитвы. В частности, в мечеть обязательно входить в маске; использование специальных антисептиков при входе в мечеть; ритуал омовения проводить дома; сохранять определенное расстояние внутри мечети, не пожимать руки; при молитве расстояние должно быть не менее 1,5 м, молиться надо в специально отведенном месте; не оставаться в мечети надолго; не посещать мечетей с температурой выше 37 градусов, а также людей с гриппом и другими симптомами; в мечеть, желательно, нельзя приходить пожилым людям, детям и женщинам старше 65 лет. Максатбек Маханбетов