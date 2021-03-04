Лучшие годы, определенно, позади - Сондерс о Головкине

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс вышел в эфир своего Instagram, чтобы пообщаться со своими болельщиками, передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, один из подписчиков Билли Джо поинтересовался его мнением о чемпионе мира IBF/IBO в средней категории Геннадии Головкине.

Я думаю, что лучшие годы Головкина, определенно, позади, - ответил британец.

Возвращение Билли Джо Сондерса на ринг запланировано на 8 мая. В нем он попытается дать отпор обладателю титулов WBA Super и WBC в суперсреднем весе Саулю "Канело" Альваресу.

Что касается GGG, то он, по неофициальной информации, отбоксирует 7 мая с экс-чемпионом WBO в первом среднем дивизионе Хайме Мунгией.