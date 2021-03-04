Два школьных автобуса застряли в снежном заносе в ЗКО

В Западно-Казахстанской области в снежном заносе застряли два школьных автобуса, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, это произошло 4 марта в 20:20 на проселочной дороге Деркул-Ветелки.

Кроме этого, из снежного плена удалось вытащить семь легковых авто. Всего спасатели эвакуировали 24 человека, 18 из которых - дети. Люди доставлены в поселки Новостройка и Подхоз. В медицинской помощи никто не нуждался. пресс-службе ДЧС ЗКО

Фото: ДЧС ЗКО