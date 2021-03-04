Военный вертолет разбился в Турции: есть погибшие

По меньшей мере девять турецких военнослужащих погибли в результате крушения вертолета на востоке Турции, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Принадлежащий нашим сухопутным войскам вертолет типа Cougar вылетел в 16:55 (по времени Нур-Султана) из Бингеля в Татван. Связь с ним была прервана в 17:25. Было установлено, что девять наших военных погибли, еще четверо получили ранения, - сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

По данным агентства Ihlas, к месту крушения были направлены военные, кареты скорой помощи и спасатели для оказания помощи выжившим.