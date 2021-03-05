Три самые популярные пластические операции среди мужчин назвали хирурги

Эксперты из мира пластической хирургии перечислили самые популярные процедуры и операции, которые делают мужчины, передает zakon.kz.

Об этом специалисты рассказали телеканалу "Доктор".

По словам главного внештатного пластического хирурга Минздрава России Натальи Мантуровой, мужчины в разы реже, чем женщины, обращаются за помощью к пластическим хирургам. Чаще всего представители сильного пола хотят избавиться от лишней кожи, которая образуется вокруг глаз с возрастом, а также корректируют нос в случае проблем с носовым дыханием.

Мужчины предпочитают быть не столько красивыми, сколько здоровыми, - заявила эксперт.

Завотделением пластической хирургии Института пластической хирургии и косметологии Олег Никитин отметил, что иногда к врачам мужчину приводит женщина. Обычно это происходит, когда пара имеет большую разницу в возрасте, при этом мужчина старше.

Также врач подчеркнул, что пациенты мужского пола более требовательны к качеству предоставляемых услуг и к полученному результату.

Никитин также добавил, что еще одной распространенной операцией является пластика груди. Чаще всего с такой проблемой обращаются бывшие спортсмены, принимавшие гормоны для достижения определенных физических показателей.