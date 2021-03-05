Папа Римский отправится с паломничеством в Ирак

Папа Римский Франциск отправляется в пятницу с апостольским визитом в Ирак, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Это 33-я по счету зарубежная поездка с начала его понтификата в 2013 году и первая после начала пандемии и длительного перерыва. Франциск станет первым главой Римско-католической церкви, посещающим земли, где находилась колыбель древней цивилизации между Тигром и Евфратом.

Сам Папа называет свою поездку "паломничеством под знаком мира и солидарности".

Еду к вам с паломничеством раскаяния, чтобы умолить Господа о прощении и примирении после тяжелых лет войны и терроризма, об излечении ран и успокоении сердец, - сказал Франциск в видеопослании народу Ирака, распространенном накануне поездки.

Нынешний понтифик давно выражал пожелание побывать в Ираке, однако для такой поездки долго не было условий.

Франциск пояснил в ходе последней коллективной аудиенции, что не может больше обманывать ожидания народа Ирака. В этой стране, колыбели в том числе разных христианских конфессий, мечтал побывать Иоанн Павел II, и его визит готовился, но так и не состоялся.

Я давно мечтаю встретиться с иракским народом, который столько страдал, с его церковью мучеников. На земле пророка Ибрахима (библейского Авраама) с другими религиозными лидерами мы сделаем еще один шаг по направлению к братству между верующими, - сказал Франциск.